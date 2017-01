Politie gaat uit van brandstichting zwembad

ANP Politie gaat uit van brandstichting zwembad

CULEMBORG - De politie gaat ervan uit dat het voormalige zwembad aan de Multatulilaan in Culemborg eind vorig jaar in brand is gestoken. Dat heeft een woordvoerder maandag gezegd. Het zwembad is aangekocht door de vereniging Islamitische Gemeenschap Culemborg, die er een moskee en een studiecentrum van wilde maken.

Door ANP - 9-1-2017, 17:28 (Update 9-1-2017, 17:28)

Het Nederlands Forensisch Instituut NFI moet volgens de politie nog uitsluitsel geven over sporen die in het afgebrande zwembad zijn gevonden, maar brandstichting lijkt wel zeker. Het gebouw was al niet meer in gebruik en gas en licht waren afgesloten. Op dezelfde avond dat het voormalige zwembad tot de grond toe afbrandde, gingen zes auto's in vlammen op. De autobranden waren aangestoken.

De Islamitische Gemeenschap Culemborg kon het gebouw in 2015 voor vier ton kopen met donaties van verenigingsleden. Het pand was nog niet verzekerd. Maandag was al ongeveer 350.000 euro ingezameld om op de plek van het zwembad alsnog een moskee te kunnen bouwen.