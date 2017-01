Ploumen en Hennis in voormalig IS-bolwerk

BAGDAD - Ministers Jeanine Hennis (Defensie) en Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) zijn in Irak. Hun bezoek maandag aan het voormalige IS-bolwerk Fallujah ging bijna niet door. Een op afstand bediende bom ontplofte in de Iraakse stad.

Door ANP - 9-1-2017, 18:53 (Update 9-1-2017, 18:53)

Twee verdachten werden gepakt en de trip kon uiteindelijk doorgaan. Vorige maand vielen door aanslagen in de soennitische stad zeker tien doden. In november ging het ongeveer om een soortgelijk aantal. En toch zijn de bewoners die massaal waren gevlucht, in grote aantallen teruggekeerd.

Nederlandse F-16's hielpen mee met de val van de terreurgroep in Fallujah. Ploumen stopt miljoenen in de wederopbouw van het bevrijde gebied. De bewindslieden wilden met eigen ogen zien hoe het er een half jaar na de verdrijving van IS voor staat. Ze waren de eerste buitenlandse ministers die de stad aandeden.