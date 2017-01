Jamie Saunders getuigt tegen broer Dean in hoger beroep

Archieffoto De gebroeders Dean, Ben en Jamie Saunders (v.l.n.r.) in betere tijden.

HOORN - Bij het gerechtshof in Amsterdam krijgt de behandeling in hoger beroep van de strafzaak tegen zanger Dean Saunders deze woensdagmiddag een bijzondere wending. Zijn broer Jamie heeft maandag een belastende getuigenverklaring tegen Dean afgelegd, zegt diens advocaat Hugo ter Brake.

Door Eric Molenaar - 11-1-2017, 11:43 (Update 11-1-2017, 11:49)

Dean Saunders (36) werd in oktober 2015 veroordeeld tot acht maanden cel. Hij zou in 2014 de auto van de vader van zijn ex-vriendin Jamie Faber in brand hebben gestoken en vier maanden later zijn ex zelf hebben mishandeld. De...