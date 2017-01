Nieuwe directeur Centraal Museum

UTRECHT/AMSTERDAM - Bart Rutten wordt 1 mei artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht, zo meldt de instelling op de eigen site. Rutten (44) is nu hoofd collecties van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij volgt in Utrecht Edwin Jacobs op, die een andere functie in Dortmund heeft aanvaard.

,,Zijn kennis van de mondiale museumpraktijk evenals zijn passie voor de hedendaagse kunst en cultuur van Utrecht maken hem bijzonder geschikt om het Centraal Museum in een nationale en globale context te laten bloeien'', licht Koen Perik, voorzitter van de raad van toezicht van het Centraal Museum, de aanstelling van Rutten toe.

Ook de Utrechtse cultuurwethouder Kees Diepeveen ziet de nieuwe aanwinst helemaal zitten. ,,Zijn visie en ervaring op het gebied van moderne, hedendaagse en videokunst en zijn drang om dit toegankelijk te maken voor een breed publiek sluit goed aan bij de gedroomde verdere ontwikkeling van het Centraal Museum.''

Centrale ligging

Rutten zelf zegt dat de centrale ligging van het museum in het land en het ,,ambitieuze culturele klimaat'' in Utrecht samen een ,,fantastische omstandigheid'' bieden om in te werken. Hij zal samen met zakelijk directeur Marco Grob de directie vormen.

Rutten (44) werkt sinds 2008 bij het Stedelijk, waar hij onder meer medeverantwoordelijk was voor de vernieuwde opstelling en de recente tentoonstellingen van Malevich en Matisse.