Weer aanhouding ontvoeringszaak No Surrender

GLIMMEN - De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in de zaak van de ontvoering van een oud-lid van motorclub No Surrender. De verdachte zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en mishandeling van een 47-jarige Groninger, begin november.

Door ANP - 11-1-2017, 14:40 (Update 11-1-2017, 14:40)

Dinsdagavond werd in Groningen een 28-jarig lid van No Surrender aangehouden, maakte de politie woensdag bekend. Het is de vijfde aanhouding in deze zaak. De vier eerder aangehouden verdachten zitten nog vast. Het zijn een 31-jarige en een 35-jarige man uit Groningen, een 28-jarige vrouw uit Eelde en een 26-jarige man uit Uithuizermeeden.