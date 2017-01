Verdachten liquidatie De Meern blijven in cel

UTRECHT - De twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Aziz Anzi (37 jaar) in september 2015, blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag besloten tijdens een zogeheten regiezitting.

Door ANP - 11-1-2017, 15:55 (Update 11-1-2017, 15:55)

De mannen, Julian S. (26 jaar) en Roger A. (30 jaar), werden vorig jaar oktober opgepakt. De ernstige bezwaren om de twee vast te houden, zijn volgens de rechtbank nog steeds aanwezig. De officier van justitie sprak tijdens de zitting van ,,een brute liquidatie, onder de ogen van zeer veel getuigen".

De verdediging had gevraagd om opheffing van het voorarrest. Vooral S. zou het zwaar hebben in de gevangenis. Hij heeft een dochtertje van acht maanden. ,,Dus er is geen vluchtgevaar", aldus zijn advocaat. Ook de advocaat van A. vindt dat zijn cliënt vrij moet komen. ,,Het Openbaar Ministerie heeft niks, er is geen spatje belastend materiaal."

De mannen zouden een apparaatje onder de auto van Anzi hebben geplaatst waarmee hij gevolgd kon worden en ook zouden ze een afspraak met hem hebben gemaakt op de parkeerplaats aan de A12 bij De Meern Zuid. Daar werd hij doodgeschoten. Wie de persoon is die de auto van Anzi doorzeefde met kogels, is nog altijd niet duidelijk. Ook het motief om Anzi te vermoorden is niet bekend. Volgens de advocaat van S. was het slachtoffer een paranoïde man. ,,Hij had schulden en conflicten met meerdere mensen."

Op 16 maart staat opnieuw een regiezitting gepland, liet de rechter weten.