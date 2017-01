Dekker noemt zelfmoord hartverscheurend

DEN HAAG - ,,Hartverscheurend. Er is geen ander woord voor de zelfmoord van de 15-jarige Tharukshan uit Heerlen", reageerde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs woensdag op zijn Facebookpagina op de zelfgekozen dood van de scholier van het Grotiuscollege.

Door ANP - 11-1-2017, 20:12 (Update 11-1-2017, 20:12)

Het drama doet Dekker denken aan Tim Ribberink (20) en Fleur Bloemen (15), de scholieren die eind 2012 een einde hun leven maakten na langdurige pesterijen. ,,Het laat eens te meer zien dat de consequenties van pesten enorm kunnen zijn. Dat we altijd waakzaam moeten blijven dat het de kop niet opsteekt. En dat we moeten blijven benadrukken dat pesten onacceptabel is", aldus Dekker.

Bedreigingen aan het adres van de school of leerlingen, die woensdag werden geuit, noemt hij onaanvaardbaar. De staatssecretaris wenst alle betrokkenen veel sterkte.