ANP A58 dicht na ongeluk in Vlaketunnel

DEN HAAG - De A58 Bergen op Zoom naar Vlissingen is dicht bij de Vlaketunnel. In de tunnel is een hoogwerker van een vrachtwagen gevallen en het bergen daarvan is nogal een karwei.

Door ANP - 12-1-2017, 10:02 (Update 12-1-2017, 10:02)

De afsluiting duurt waarschijnlijk tot het middaguur, melden ANWB en Rijkswaterstaat.

Het verkeer wordt bij Yerseke de N289 opgestuurd. Er staat een paar kilometer file.