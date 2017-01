Verdachten ontvoering Insiya langer vast

ANP Verdachten ontvoering Insiya langer vast

AMSTERDAM - Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van het tweejarige meisje Insiya Hemani uit Amsterdam blijven langer in de cel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag beslist tijdens een zogenoemde pro-formazitting. Het gaat om de 47-jarige Robert B., die door een buurman kon worden overmeesterd, en de 59-jarige Frederik S., die een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij de organisatie van de volgens het Openbaar Ministerie (OM) ,,zeer professioneel en tot in detail geplande ontvoering''.

Door ANP - 12-1-2017, 12:31 (Update 12-1-2017, 13:54)

Insiya werd in de ochtend van 29 september meegenomen uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer, waar zij met haar zusje en moeder verbleef. Ze is vermoedelijk in opdracht van haar vader ontvoerd en meegenomen naar India. In de zaak zijn tot nu toe vier personen aangehouden, maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft acht verdachten op het oog. Onder hen is ook de vader van het meisje. Het OM heeft een rechtshulpverzoek gedaan aan India om hem te kunnen horen. De officier van justitie zei donderdag dat de kans dat hieraan gehoor wordt gegeven zeer gering is gezien ervaringen in het verleden. ,,De relatie met India is stroef in het algemeen en de gevoeligheid van deze zaak in het bijzonder maken het moeilijk in te schatten of dit rechtshulpverzoek zal worden uitgevoerd.''

De dagvaarding tegen een derde aangehouden verdachte, de vermoedelijke chauffeur van de auto waarin het meisje werd meegenomen, is voorlopig wegens dringende persoonlijke omstandigheden ingetrokken. Verdachte nummer vier, de dochter van S. die in Duitsland is aangehouden, mag haar proces eveneens op vrije voeten afwachten.