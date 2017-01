Taakstraffen en boetes voor belediging Joden

AMSTERDAM - Vier demonstranten namens de Nederlandse Volksunie (NVU) zijn donderdag veroordeeld tot straffen van 600 euro boete tot veertig uur taakstraf voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Joden.

De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat de mannen uitingen droegen of meevoerden die beledigend zijn voor Joden en dat zij daarmee hebben aangezet tot discriminatie.

Het viertal, in leeftijd variërend van 28 tot 42 jaar, deed in maart mee aan een demonstratie van de NVU in Amsterdam.

De NVU had weliswaar toestemming gekregen voor het protest, maar de vier mannen voerden omstreden vlaggen en leuzen. Twee van hen droegen een zogenoemde anti-Jodenneussticker op hun jas.

Volgens de raadslieden van het viertal waren de verdachten zich niet bewust van het beledigende en discriminatoire karakter van de gebruikte leuzen, vlaggen en stickers.