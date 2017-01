Maatregelen op het spoor tegen winters weer

ANP Maatregelen op het spoor tegen winters weer

UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen en ProRail zetten vrijdag extra personeel in en nemen een aantal maatregelen om zich tegen het aangekondigde winterweer te verweren.

Door ANP - 12-1-2017, 18:12 (Update 12-1-2017, 18:12)

Met name in het midden en zuiden van het land kan het weer de dienstregeling in de war gooien. De NS raadt reizigers aan om voor vertrek 'naar buiten te kijken' en de berichten van de NS over de dienstregeling te checken.

ProRail heeft vrijdag extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven paraat staan. Ook worden treinen behandeld door anti-icing installaties. De onderkant van de treinstellen worden met glycol ingespoten zodat sneeuw en ijs minder kans krijgen te hechten aan treinen. Zo wordt voorkomen dat wissels blokkeren of treinen beschadigd raken.

Tussen Den Bosch en Sittard rijden tot halverwege vrijdagmiddag twee in plaats van vier intercity’s per uur. Zo moet er meer ruimte ontstaan om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen. Sprinters rijden hier volgens de dienstregeling.