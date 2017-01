Meer opnamestops in ziekenhuizen om griepgolf

AMSTERDAM - Meer ziekenhuizen hebben besloten om voorlopig geen nieuwe patiënten op te nemen, omdat er te veel patiënten met griepklachten komen.

Door onze verslaggever - 12-1-2017, 19:32 (Update 12-1-2017, 19:38)

Zo hebben het OLVG in Amsterdam, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en het Elkerliek in Helmond een opnamestop afgekondigd, melden Het Parool en het Eindhovens Dagblad.

Het AMC en het VUmc in Amsterdam hebben het heel druk en sluiten niet uit dat ze later gaan stoppen met opnames.

Eerder hadden het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), het Bernhoven (Uden), het Westfriesgasthuis (Hoorn) en het Waterlandziekenhuis (Purmerend) opnamestops ingesteld.