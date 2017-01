VUmc opent tattoopoli

AMSTERDAM - Mensen die last krijgen van een tattoo kunnen voortaan naar een speciale tattoopoli.

Door ANP - 13-1-2017, 11:24 (Update 13-1-2017, 12:08)

Die is vrijdag in Amsterdam geopend door het VUmc, het medisch centrum van de Vrije Universiteit. De tattoopoli is niet bedoeld voor spijtoptanten die een tatoeage willen laten verwijderen.

Op de afdeling dermatologie van VUmc komen geregeld patiënten met huidafwijkingen bij tatoeages, aldus een woorvoerder. „Meestal gaat het goed, maar soms kunnen er, zelfs jaren na het zetten van de tatoeage, klachten ontstaan.” Die komen vaak door de rode inkt.

Er zijn circa anderhalf miljoen mensen in ons land met een tatoeage. Die zijn niet altijd bedoeld als versiering, maar kunnen bijvoorbeeld ook zijn aangebracht in het kader van een borstreconstructie.

Behandeling met hormoonzalf of -injecties en CO2-laserbehandeling kunnen oplossingen bieden. De behandelingen werken soms alleen tijdelijk.