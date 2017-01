Bijna 4000 kilo cocaïne tussen de bananen

HAZELDONK - De douane en politie hebben donderdag bijna 4000 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen in Hazeldonk. Drie mannen zijn aangehouden toen zij de vrachtwagen uitlaadden, liet de politie vrijdag weten. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel en -handel.

Door ANP - 13-1-2017, 16:22 (Update 13-1-2017, 16:34)

De lading bananen met de drugs ertussen verstopt, werd via de haven van Antwerpen naar Nederland gebracht. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de drugs. De partij heeft vermoedelijk een straatwaarde van rond de 140 miljoen euro.

In juni vorig jaar werd in de Rotterdamse haven een vergelijkbare hoeveelheid cocaïne onderschept. De verdovende middelen zaten toen verstopt in een container vol ananassen.

De drugsvangst in Rotterdam was volgens het Openbaar Ministerie (OM) de op een na grootste ooit in de Rotterdamse haven, alleen in 2005 werd een grotere partij van 4200 kilo onderschept.