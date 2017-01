Maeslant- en Oosterscheldekering blijven open

ROTTERDAM - De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de Oosterscheldekering in Zeeland hoefden vrijdag niet dicht. Het was lange tijd onzeker of de stormvloedkeringen gesloten moesten worden met het oog op de storm in combinatie met springtij.

Door ANP - 13-1-2017, 16:43 (Update 13-1-2017, 16:43)

Rijkswaterstaat sluit niet uit dat de schuiven in de Oosterschelde mogelijk komende nacht rond 03:00 uur gesloten worden. Dat gebeurt bij een waterstand van 3 meter boven NAP. De verwachtingen blijven echter onder dat peil. Ook de Maeslantkering gaat pas dicht bij 3 meter boven NAP.

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Haringvlietsluizen zijn vrijdagmiddag wel dichtgegaan.