Stuk bot bij meegenomen spullen rampplek MH17

DEN HAAG - Bij de spullen die mogelijk afkomstig zijn van vlucht MH17 die door de Nederlandse journalist Michel Spekkers zijn meegenomen uit Oekraïne, zit een stukje menselijk bot. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vrijdagavond gezegd.

Door ANP - 13-1-2017, 19:22 (Update 13-1-2017, 19:22)

In DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is vastgesteld dat het bot afkomstig is van een passagier van wie de identiteit in 2014 is achterhaald. De nabestaanden van het slachtoffer zijn op de hoogte gebracht.

Spekkers zegt dat hij de spullen op de rampplek van de MH17 in Oekraïne heeft gevonden. Hij nam alles in een vuilniszak mee naar Nederland. Zaterdag zijn de spullen op Schiphol overgedragen aan de autoriteiten.

De andere voorwerpen zijn beoordeeld en niet relevant voor het strafrechtelijk onderzoek, aldus het OM.