ANP GroenLinks-leider Klaver wil premier worden

NIJMEGEN - GroenLinks-leider Jesse Klaver wil premier worden. ,,Het torentje is niet het eindpunt van een politieke loopbaan, maar het begin van maatschappelijke verandering'', zei hij vrijdagavond op een drukbezochte campagnebijeenkomst in Nijmegen.

Door ANP - 13-1-2017, 20:41 (Update 13-1-2017, 20:41)

Klaver verweerde zich bij voorbaat al tegen de voorspelbare kritiek van tegenstanders. ,,Waarom wacht die Klaver niet nog een paar jaar, zullen ze zeggen.'' De dertigjarige GroenLinks-voorman pareerde met een reeks van problemen op die in zijn ogen dringend moeten worden aangepakt. ''Daarom kan ik niet wachten, daarom kunnen wij niet wachten.''

De 'MeetUp' van GroenLinks in Nijmegen van vrijdag was de grootste tot nu toe. Veel van de volgens de partij meer dan duizend bezoekers zijn geen lid. Het congres van GroenLinks in december trok ook al meer bezoekers dan ooit.