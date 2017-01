Politie heeft weer Centrale Ondernemingsraad

ANP Politie heeft weer Centrale Ondernemingsraad

DEN HAAG - De Nationale Politie heeft weer een Centrale Ondernemingsraad (COR), meldt de politie vrijdagavond. Over de samenstelling en wie er in de nieuwe raad zitten, zegt de politie niet veel.

Door ANP - 13-1-2017, 21:41 (Update 13-1-2017, 21:41)

De politie heeft dertien ondernemingsraden en een COR. Over de vorige Centrale Ondernemingsraad ontstond vorig jaar veel ophef: Leden zouden veel geld hebben verbrast aan feestjes.

Volgens de politie keren twee leden van de vorige COR terug in de nieuwe raad. Voor de ondernemingsraden van vier eenheden is dat aanleiding om zich in dit stadium nog niet te laten vertegenwoordigen in de COR.

De verkwisting van geld leidde tot de schorsing van toenmalig COR-voorzitter Frank Giltay. Hij zou de vrije hand hebben gekregen van toenmalig korpschef Gerard Bouman. De suggestie werd zelfs gewekt dat Bouman veel door de vingers zag in ruil voor Giltays steun.