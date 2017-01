Asscher vergelijkt Wilders met oudjaarsvandaal

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders gedraagt zich, door rechters aan te vallen, net als belagers van agenten met Oud en Nieuw. Dat vindt PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher.

Door ANP - 13-1-2017, 22:46 (Update 13-1-2017, 22:46)

Wie de rechterlijke macht aanvalt ,,doet precies hetzelfde''. ,,Dat is als het gooien van een vuurwerkbom naar mensen die de vrijheid voor iedereen beschermen'', zegt Asscher in een vraaggesprek dat Trouw zaterdag afdrukt. Voor aanvallen op de vrije pers of het parlement geldt volgens de vicepremier hetzelfde.

Asscher verwijt Wilders verder dat hij ,,eigenlijk de Grondwet in de fik steekt'' door mensen met een andere achtergrond en een ander geloof om die reden verdacht te maken. ,,Nederland is sterk genoeg om daar een weerwoord aan te bieden, maar niet als we onze schouders daarover ophalen.''