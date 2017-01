Lichaam gevonden op A28 bij Beilen

BEILEN - Op de A28 bij Beilen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een lichaam gevonden. De politie Drenthe meldt dat het slachtoffer door een onbekende bestuurder is aangereden.

Door ANP - 14-1-2017, 3:35 (Update 14-1-2017, 4:48)

Het is niet bekend of de aanrijding ook plaatsvond op de plek waar het lichaam is gevonden. De politie heeft de weg afgezet en doet sporenonderzoek.