Exportwaarde popmuziek stagneert

HILVERSUM - De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is voor het eerst sinds 2004 niet gestegen maar zelfs iets gedaald. In 2015 bedroeg de exportwaarde 183,26 miljoen euro, tegen 186,6 miljoen een jaar eerder, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van belangenorganisatie Buma Cultuur. De cijfers worden zaterdag gepresenteerd op Eurosonic Noorderslag in Groningen.

Door ANP - 14-1-2017, 9:10 (Update 14-1-2017, 9:10)

De exportwaarde is opgebouwd uit inkomsten uit rechten, opnamen en optredens van Nederlandse muziek en artiesten in het buitenland. Het aandeel van de rechten en opnamen nam vorig jaar toe terwijl het aandeel optredens terugliep. Rechten leverden 24,05 miljoen aan inkomsten op, opnamen 12,6 miljoen en optredens 146,75 miljoen.

Nederland exporteert vooral dancemuziek en -artiesten (69 procent). Vrijdag bleek al dat dj R3hab koploper is, met 151 optredens buiten de grenzen, gevolgd door dj Chuckie en W&W.