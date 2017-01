Twee gewonden door schietpartij in Den Haag

DEN HAAG - Bij een schietpartij in een woning aan de Rijsbes in Den Haag zijn zaterdagochtend vroeg twee mensen gewond geraakt. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Door ANP - 14-1-2017, 9:15 (Update 14-1-2017, 9:15)

De vermoedelijke verdachte is aangehouden, zei een woordvoerster van de politie.