Dode man aangetroffen op A1 bij afslag Laren

ANP Dode man aangetroffen op A1 bij afslag Laren

LAREN - De politie heeft op de A1 bij de afslag Laren een dode man aangetroffen. Een eind verder op Hilversumseweg vonden agente een beschadigde auto die van de weg was geraakt. De politie onderzoekt nog of de man de bestuurder van de auto was, aldus een woordvoerster.

Door ANP - 14-1-2017, 11:34 (Update 14-1-2017, 11:34)

Het is nog niet duidelijk waardoor de auto van de weg is geraakt.