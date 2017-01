Lid No Surrender aangehouden in Tilburg

ANP Lid No Surrender aangehouden in Tilburg

TILBURG - Een arrestatieteam van de politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Tilburg een lid van motorclub No Surrender opgepakt. De man wordt ervan verdacht in zijn woning een vrouw te hebben mishandeld en tegen haar wil te hebben vastgehouden. De arrestatie vond plaats om 02.00 uur.

Door ANP - 14-1-2017, 12:48 (Update 14-1-2017, 12:48)

De politie wist naar eigen zeggen dat in de betreffende woning aan de Sportweg een man woonde ,,die lid was van de motorclub No Surrender en gewelddadig was. Om die reden werd er direct actie ondernomen en werd een arrestatieteam opgeroepen.''