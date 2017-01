Rotterdamse jihadist opgepakt in Spanje

GERONA - Op verzoek van justitie in Nederland is in Spanje een 31-jarige Marokkaanse Nederlander opgepakt die wordt verdacht van ,,deelname aan een terroristische organisatie''. Justitie vermoedt dat de man, die in Rotterdam woonde, van plan was om zich in Irak of Syrië aan te sluiten bij terreurbeweging IS. ,,Waarschijnlijk is het hem niet gelukt om daar te komen'', vertelde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zaterdag.

Door ANP - 14-1-2017, 14:01 (Update 14-1-2017, 15:22)

De vermoedelijke jihadist werd opgepakt in de Catalaanse stad Figueras, niet ver van de grens met Frankrijk. Spaanse media meldden zaterdag dat de verdachte uit Turkije naar Spanje was gereisd. Zijn aanhouding kwam voort uit samenwerking tussen inlichtingendiensten van verscheidene landen.

Volgens de Spaanse pers bestond de vrees dat hij na zijn terugkeer uit Turkije in Europa een aanslag wilde plegen. Maar het het OM in Nederland stelde dat hij momenteel alleen wordt verdacht van uitreizen naar het oorlogsgebied, hetgeen op zichzelf al strafbaar is. Het is de bedoeling dat hij wordt uitgeleverd.