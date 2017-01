SGP: zorgen over islam, immigratie strenger

HOEVELAKEN - Als het aan de SGP ligt wordt het Nederlandse immigratiebeleid strenger. SGP-leider Kees van der Staaij heeft dat zaterdag gezegd tijdens het verkiezingscongres van de christelijke partij in Hoevelaken.

Door ANP - 14-1-2017, 14:37 (Update 14-1-2017, 14:37)

Van der Staaij benadrukte dat het helpen van mensen in nood een christelijke opdracht is. Maar hij maakt zich ook zorgen over groeiende invloed van de islam. Deze zorgen zijn voor de SGP niet nieuw. De fractievoorzitter herinnerde eraan dat een voorganger van hem in de Tweede Kamer, Henk van Rossum, al in 1983, vér voor de PVV, zijn zorgen uitte dat de islam de vrijheid in de samenleving zou kunnen ondergraven.

De SGP wil dat de opvang van asielzoekers in Nederland vaker tijdelijk is. Samen met het CDA presenteerde de partij daarom deze week een wetsvoorstel. Daarin wordt gepleit de termijn voor het verkrijgen van een definitieve verblijfsvergunning te verlengen van vijf naar zeven jaar.

Het was het eerste verkiezingscongres van de bijna honderd jaar oude SGP met de mogelijkheid om te stemmen over wijzigingen in het verkiezingsprogramma. Een voorstel om de invoering van de doodstraf weer expliciet in het programma op te nemen haalde het niet.