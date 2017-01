Dj Martin Garrix winnaar Popprijs

GRONINGEN - Dj Martin Garrix (20) heeft de Popprijs 2016 gewonnen. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. Garrix, artiestennaam van Martijn Garritsen, nam de prijs niet zelf in ontvangst; hij is op dit moment in het buitenland. De dj scoorde hits met nummers als Animals en In The Name Of Love.

Door ANP - 14-1-2017, 22:54 (Update 14-1-2017, 22:54)

De Popprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die volgens de jury in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar ging de prijs naar New Wave (Lil' Kleine en Ronnie Flex). Eerdere winnaars waren onder meer The Common Linnets, Anouk en De Jeugd van Tegenwoordig.

Eerder op de avond werden ook de IJzeren Podiumdieren toegekend, de prijzen van de popsector. TivoliVredenburg in Utrecht werd daarbij uitgeroepen tot beste poppodum van Nederland. Eurosonic Noorderslag kreeg de prijs voor beste festival.