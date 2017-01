KNMI waarschuwt voor gladheid

ANP KNMI waarschuwt voor gladheid

DE BILT - In het hele land kan het in de nacht van zaterdag op zondag glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten of door winterse buien. Daarvoor waarschuwt het KNMI.

Door ANP - 14-1-2017, 23:22 (Update 14-1-2017, 23:22)

Aan het eind van de zaterdagavond daalde de wegdektemperatuur op steeds meer snelwegen tot het vriespunt of nog kouder. In het westen van het land was het wegdek rond 23.00 uur nog boven nul. Er wordt wel gestrooid, maar door de buien kan het strooizout worden weggespoeld.

Weerbureau Weeronline verwacht dat het zondagochtend maar langzaam zal opwarmen en dat het nog de hele ochtend glad kan zijn. Na het weekend wordt het droog, vrij zonnig en koud winterweer.