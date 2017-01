Elfde aanhouding na schietpartij Foxhol

GRONINGEN - De politie heeft een elfde verdachte aangehouden in verband met de schietpartij vrijdag in het Groningse Foxhol. Een 29-jarige man uit Stadskanaal overleefde de schietpartij niet. Hij raakte zwaargewond en bezweek later in het ziekenhuis.

Door ANP - 15-1-2017, 13:58 (Update 15-1-2017, 13:58)

Kort na het incident wist de politie in Zuidlaren tien personen aan te houden. Het gaat om verdachten in de leeftijden van 23 tot 42 jaar uit plaatsen in de provincies Groningen en Drenthe. Zaterdag hield de politie een elfde verdachte aan uit de provincie Groningen, maakte ze zondag bekend.

Onderzoek moet uitwijzen hoeveel daders daadwerkelijk bij het schietincident betrokken zijn geweest. De verdachten zitten vast. Zij zullen de komende dagen worden gehoord. Het rechercheteam sluit meer aanhoudingen niet uit.