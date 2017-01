Woonboten Paesplas bij Gennep drijven weer

GENNEP - De woonboten in de Paesplas bij Gennep hebben weer water onder de bodem. Het water in de plas was door de aanvaring met de stuw bij Grave eind december te ver gedaald waardoor de boten scheef op de bodem van plas kwamen te liggen.

Door ANP - 15-1-2017, 15:03 (Update 15-1-2017, 15:10)

Vrijdag werd een mobiele dijk tussen de plas en de Maas gelegd en werd er water in de Paesplas gepompt. De zeventien woonboten richtten zich langzaam op. De klus verloopt sneller dan verwacht. Het waterpeil steeg met circa 5 centimeter per uur.

Een aantal woonarken moet nog wel op de goede plek worden verankerd omdat het waterpeil iets zal gaan dalen wanneer de pompen uitgezet worden, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Alle woonarken worden voorlopig op een plek neergelegd waar ook na het verwijderen van de tijdelijk nooddam voldoende water blijft staan om ze drijvend te houden.

Pas als de stuw bij Grave is gerepareerd kunnen alle arken terug naar hun oorspronkelijk ligplaats. Voor een aantal bewoners betekent het dus dat hun huis tijdelijk op een iets andere plek ligt. Ze kunnen wel gewoon naar hun woning.

Als alle boten op de goede plek liggen laat Rijkswaterstaat het water in de Paesplas gecontroleerd dalen. Vanaf dinsdag zal er een begin worden gemaakt aan het weghalen van de tijdelijke dam.