Asscher: PvdA als 'fatsoenlijk alternatief'

UTRECHT - De Partij van de Arbeid wil bij de verkiezingen in maart een ,,sociaal en fatsoenlijk’’ alternatief bieden voor een coalitie van de VVD en de PVV. Dat zei PvdA-leider Lodewijk Asscher zondag op de slotdag van het congres van zijn partij.

Door ANP - 15-1-2017, 17:16 (Update 15-1-2017, 17:16)

Asscher nam in zijn toespraak stelling tegen politici die, niet alleen in Nederland maar ook elders in Europa, ,,aan de poorten rammelen met een giftige cocktail van angst, haat en verdeeldheid’’. PVV-leider Geert Wilders werd daarbij meermaals genoemd.

,,Wilders' slogan is 'Nederland weer van ons’. Wie is dat ons waar hij het over heeft? Bedoelt hij met ons niet gewoon zichzelf? Tegen hem zeg ik: jazeker, Nederland is van ons. Maar wij laten de bangmakers niet bepalen wie bij ons hoort en wie niet. Nederland is van ons allemaal.’’

Maar ook de VVD en de ,,ieder voor zich-filosofie'' van die partij moest het ontgelden. ,,Zij staan voor steeds minder sociale voorzieningen. En minder zekerheid.''