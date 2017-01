Ruim 100.000 bezoekers voor de Vakantiebeurs

UTRECHT - Ruim 108.000 mensen hebben dit jaar de Vakantiebeurs bezocht. Dat is minder dan de vorig jaar toen er ruim 120.000 bezoekers waren. De organisatie wijt dit lager aantal vooral aan het slechte weer afgelopen week en het feit dat de beurs al om 17.00 uur dicht ging in plaats van 18.00 uur.

Door ANP - 15-1-2017, 18:16 (Update 15-1-2017, 18:16)

De 47e editie van de Vakantiebeurs was van dinsdag tot zondag in de Utrechtse Jaarbeurs. Bijna duizend deelnemers presenteerden hier hun nieuwste vakanties. De standhouders kijken volgens een woordvoerder toch tevreden terug op een geslaagde beurs. Ook de bezoekers gaven aan tevreden te zijn. Veel mensen kwamen naar de beurs voor 'een dagje uit'. Ook kwamen veel bezoekers om informatie in te winnen over hun vakantiebestemming.