ANP Palestijnse vlag op gevel Rotterdams stadhuis

ROTTERDAM - Nadat eerder deze week de Israëlische vlag halfstok op het Rotterdamse stadhuis hing, was er zondagavond een forse Palestijnse vlag te zien. De lokale partij NIDA projecteerde de vlag op de gevel. Gemeenteraadslid Nourdin El Ouali van het in de islam gewortelde NIDA sprak van een ,,ludieke reactie'' op de Israëlische vlag.

Door ANP - 15-1-2017, 22:00 (Update 15-1-2017, 22:00)

Die was in opdracht van locoburgemeester Joost Eerdmans halfstok gehesen ter nagedachtenis aan vier Israëlische militairen die om het leven kwamen door een aanslag in Oost-Jeruzalem. Linkse partijen in de Rotterdamse raad zijn daar kritisch over en hebben om uitleg gevraagd.

Eerder hingen al de Franse, Belgische, Turkse, Duitse en regenboogvlag halfstok aan de Coolsingel om slachtoffers van aanslagen de laatste eer te bewijzen. El Ouali vindt het ,,bedenkelijk'' dat ook soldaten die in bezet gebied zijn omgekomen op deze manier worden herdacht. ,,Het was een vreselijke aanslag'', zegt hij. ,,Maar wat Israël doet is niet conform internationaal recht.''

Het gaat niet om Israël en Palestijnen, besluit El Ouali, maar om recht en onrecht.