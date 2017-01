Gerenoveerde Velsertunnel weer open

ANP Gerenoveerde Velsertunnel weer open

VELSEN - Na een negen maanden durende renovatie gaat de Velsertunnel in de A22 tussen IJmuiden en Beverwijk maandagochtend vroeg weer open. Als alles goed gaat, kan het verkeer er vanaf 05.00 uur weer doorheen.

Door ANP - 16-1-2017, 4:32 (Update 16-1-2017, 4:32)

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) verricht later op de ochtend de officiële openingshandeling. Daarna volgt een optocht van oldtimers door de tunnel.

De Velsertunnel, met bouwjaar 1957 de oudste snelwegtunnel van Nederland, was al die tijd dicht voor een ingrijpende opknapbeurt. Zo is de tunnel onder meer voorzien van een nieuw ventilatiesysteem, nieuwe vluchtwegen en een digitale besturing. Ook is de doorrijhoogte met 12 centimeter vergroot.

Op zondag 8 januari konden wandelaars alvast een kijkje nemen in de gerenoveerde Velsertunnel. De open dag trok 10.000 belangstellenden.