'Meer aandacht gevolgen ongezonde lucht'

ANP 'Meer aandacht gevolgen ongezonde lucht'

AMERSFOORT - Mensen weten vaak niet dat het inademen van ongezonde lucht veel gevolgen kan hebben. Het Longfonds is daarom maandag een campagne gestart waarmee iedereen via zijn mobiele telefoon kan checken hoe de kwaliteit van de lucht ter plekke is.

Door ANP - 16-1-2017, 7:15 (Update 16-1-2017, 7:15)

,,Zeven van de tien Nederlanders weten niet dat de lucht die ze inademen ongezond is'', aldus Longfonds-directeur Michael Rutgers. ,,Terwijl de gezondheidseffecten enorm zijn. Elk jaar overlijden in ons land meer dan 5000 mensen door de ongezonde lucht die in hun longen terechtkomt. Dat is voor ons onacceptabel.'' Volgens het Longfonds kan luchtvervuiling longziekten als astma en COPD veroorzaken en verergeren. Ook overlijden volgens de organisatie elke dag drie mensen aan longkanker door vervuilde lucht.

Het Longfonds hoopt dat zoveel mogelijk mensen de lucht gaan checken en wil hiermee afdwingen dat er snel een Nationaal Luchtplan komt dat de lucht gezonder moet maken.