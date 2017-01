Verdachte Volksparkmoord overleden

ENSCHEDE - De 77-jarige man die wordt verdacht van de moord op een 41-jarige man in het Volkspark in Enschede in juli 2015, is overleden. Hij stierf een natuurlijke dood, laat het Openbaar Ministerie maandag weten. Tegen de man was vorige week in hoger beroep opnieuw twaalf jaar cel geëist. Hij was toen bij de zitting aanwezig.

Door ANP - 16-1-2017, 11:02 (Update 16-1-2017, 11:02)

De uitspraak stond voor volgende week gepland, maar omdat de man is overleden, komt die er niet. Het OM gaat zijn eigen niet-ontvankelijkheid vorderen, zoals dat formeel heet.

Het 41-jarige slachtoffer werd in de zomer van 2015 het Volkspark in Enschede 's nachts meerdere keren beschoten. Het lichaam van de man werd de volgende ochtend door een jogger gevonden. De senior werd april vorig jaar veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, waartegen hij in beroep ging. De man vertelde in eerste aanleg dat zijn latere slachtoffer hem twee keer in het park had overvallen en mishandeld. Daarbij waren enkele duizenden euro's buitgemaakt.