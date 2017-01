Aptroot tijdelijk burgemeester Wassenaar

ANP Aptroot tijdelijk burgemeester Wassenaar

WASSENAAR - De burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, wordt tijdelijk ook burgemeester van Wassenaar. VVD'er Aptroot neemt de honneurs waar in het lommerrijke villadorp omdat Jan Hoekema (D66) is vertrokken.

Door ANP - 16-1-2017, 15:31 (Update 16-1-2017, 15:31)

De provincie Zuid-Holland heeft de benoeming van Aptroot tot waarnemer maandag bekendgemaakt. Wassenaar, woonplaats van koning Willem-Alexander en zijn gezin, krijgt waarschijnlijk pas na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar een nieuwe burgemeester.

Hoekema vertrok omdat de plaatselijke politiek in Wassenaar was verzand in gerommel, geruzie en kleine en grote irritaties. Aptroot moet de rust terugbrengen en ,,de bestuurlijke verhoudingen normaliseren''.