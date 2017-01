Van der Steur heeft begrip voor boze tweet

ANP Van der Steur heeft begrip voor boze tweet

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft begrip voor de boze tweet die een medewerker van de Haagse politie stuurde na het geweld tegen agenten in de oudejaarsnacht. Van der Steur heeft dat maandag tegen RTL Nieuws gezegd.

Door ANP - 16-1-2017, 21:31 (Update 16-1-2017, 21:31)

,,Ik begrijp heel goed waar die tweet vandaan kwam'', aldus de minister. ,,Die onmacht begrijp ik heel goed''. Volgens Van der Steur kwam de tweet voort uit het ,,enorme verdriet'' nadat een collega was aangereden ,,in een nacht waarin ook vanuit alle hoeken en gaten op een onacceptabele manier is omgegaan met zowel politieagenten als ambulancemedewerkers en brandweermensen''.

Van der Steur zegt dat hij uitgebreid met de twitterende politieman en diens collega's heeft gesproken. De twitteraar had nadat Van der Steur geweld tegen hulpverleners onacceptabel genoemd hard uitgehaald naar de minister: ,,Soms past het U meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun''.