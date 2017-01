Wapenleveranciers van de onderwereld zwijgen

AMSTERDAM - Soms was het taalgebruik versluierend. Dan ging het over ’die lange dingen’ en over hengels. Maar vaker leken de verdachten zich onaantastbaar te wanen en werd er openlijk gesproken over kalasjnikovs en ander wapentuig.

Door Saskia Belleman - 17-1-2017, 7:00 (Update 17-1-2017, 7:00)

Zo open als ze onderling waren, zo gesloten waren de vijf verdachten van omvangrijke wapenhandel gisteren tijdens de eerste dag van hun strafproces. Ze beriepen zich consequent op hun zwijgrecht.

Het openbaar ministerie denkt dat de vijf mannen een criminele organisatie vormden die wapens leverde aan de...