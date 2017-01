Toename buitenlandse toeristen zet door

DEN HAAG - Het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland aandoet zit in de lift. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC Holland Marketing) groeit hun aantal in 2017 waarschijnlijk met zo'n 3 procent naar 16,2 miljoen. Afgelopen jaar kwamen er al zo'n 15,7 miljoen toeristen naar ons land, wat 5 procent meer was dan in 2015.

Door ANP - 17-1-2017

Nederland heeft vooral in de buurlanden aan populariteit gewonnen. Zo kwamen er in 2016 met een totaal van ruim 4,5 miljoen circa 7 procent meer Duitsers. Belgen waren, met dik 2,1 miljoen, 8 procent talrijker en uit het Verenigd Koninkrijk kwamen ruim 2 miljoen bezoekers, wat neerkomt op een stijging van 8 procent.

Ook de groei vanuit de Verenigde Staten zet stevig door: bijna 1,2 miljoen Amerikanen bezochten ons land in 2016. Dat is 15 procent meer dan een jaar eerder, wat volgens het NBTC mede is ingegeven door de aantrekkende economie en de goedkopere euro.

Door de terroristische dreiging in Europa kwamen er in 2016 wel minder Japanse toeristen naar Nederland. Het aantal bezoekers uit het Aziatische land liep met bijna een kwart terug. Japanners zijn ,,relatief risicomijdend'', aldus het NBTC.

Verder ontving Nederland voor het eerst in jaren minder Chinezen (min 15 procent). Dat komt onder meer doordat het voor Chinezen lastiger is geworden om een visum te verkrijgen voor Schengenlanden. Russen en Brazilianen werden respectievelijk 19 en 30 procent minder gesignaleerd. Dat heeft vooral te maken met de economische problemen in hun eigen land.

De groei uit de buurlanden en de Verenigde Staten zal in 2017 waarschijnlijk doorzetten, voorspelt het NBTC. Vanuit Azië wordt eveneens groei verwacht: zo zal het bezoek uit China na de daling in 2016 weer toenemen met zo’n 10 procent. Ook wat betreft Indonesië (plus 10 procent) en India (plus 15 procent) zijn de vooruitzichten gunstig. Het aantal bezoekers uit Japan zal waarschijnlijk stabiliseren.