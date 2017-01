Jamie Lidell en Jamiroquai op North Sea Jazz

ROTTERDAM - Jamie Lidell and The Royal Pharaohs, Norah Jones en Jamiroquai zijn enkele van de eerste namen die dit jaar op North Sea Jazz staan. Het festival vindt plaats op 7, 8 en 9 juli in Rotterdam.

Door ANP - 17-1-2017, 11:50 (Update 17-1-2017, 11:50)

Organisator Mojo Concerts heeft verder onder anderen Steve Winwood, St. Paul & The Broken Bones, George Benson, Mavis Staples, Laura Mvula en Herbie Hancock gestrikt voor de 42 editie. Meer artiesten volgen nog de komende tijd.