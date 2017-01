Oorzaak stroomstoring mogelijk pas na weken bekend

AMSTERDAM - Het kan nog weken duren voordat bekend is hoe dinsdag de stroomstoring in een groot deel van Amsterdam en omgeving is ontstaan. Dat zei een woordvoerster van TenneT, dat gaat over de levering van elektriciteit in het hoogspanningsnet.

Door Internetredactie - 17-1-2017, 14:17 (Update 17-1-2017, 14:22)

Zeker is dat het euvel is ontstaan in een hoogspanningsstation van TenneT bij de Hemweg in Amsterdam. ,,Er was niet meteen te zien wat er is misgegaan'', aldus de woordvoerster. ,,Dus het kan misschien wel wat weken duren voordat we meer weten.''

Op het terrein van ongeveer 20 bij 200 meter, dat is omheind, staat een zogenoemd 150 kilovolt-station. Daar komt elektriciteit binnen van de energiecentrale Hemweg en van bovengrondse verbindingen uit Oostzaan. Er wordt stroom omgezet naar een lager voltage voor regionale verdeling.

De storing ontstond rond 04.00 uur. Zo'n 360.000 huishoudens in de hoofdstad, Zaandam en Landsmeer zaten zonder stroom en de straatverlichting deed het op veel plekken niet. Ook onder meer het openbaar vervoer werd getroffen. De stroomstoring was rond 09.00 uur helemaal verholpen.