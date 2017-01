Eis van 20 jaar voor moord IJsselstein

UTRECHT - Twee 23-jarige mannen, die elkaar kenden uit de jeugdgevangenis, hebben volgens het Openbaar Ministerie in april vorig jaar Samir Erraghib uit IJsselstein voor de deur van zijn woning doodgeschoten. Waarom ze dat deden is niet duidelijk, maar het OM vindt dat beiden daarvoor een celstraf van twintig jaar verdienen, zo bleek dinsdag voor de rechtbank in Utrecht.

Door ANP - 17-1-2017, 16:40 (Update 17-1-2017, 16:40)

Verdachte Bowy T. heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd over de moord of zijn rol daarin. De ander, Abdelghani el H., zei dinsdag voor het eerst het een en ander. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de dood van Erraghib. ,,Erg ongeloofwaardig'', aldus het OM, dat beide mannen even schuldig acht aan de liquidatie.