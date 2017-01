'Van der G. traineert de boel'

AMSTERDAM - De familie Fortuyn is ontstemd dat de rechtszaak tegen Volkert van der G., de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, dinsdag is aangehouden. Het heeft er alle schijn van dat Van der G. de boel aan het traineren is, stelt Richard van der Weide, advocaat van de familie, in een reactie.

Door ANP - 17-1-2017, 19:27 (Update 17-1-2017, 19:27)

De familie vindt dat Van der G. dinsdag voldoende mogelijkheden had om op tijd te zijn bij de zitting. ,,Om half acht ’s ochtends was de storing al bekend, Hij woont niet in Italië, dus hij had genoeg tijd om een alternatief te zoeken. De officier van justitie heeft ook nog aangeboden om hem op te halen. Om 13.30 uur wilde zijn advocaat met hem overleggen maar was hij niet bereikbaar. Dit lijkt in het patroon te passen van deze man die grenzen opzoekt en eroverheen gaat’’, aldus Van der Weide.

De zitting begon dinsdag later omdat Van der G. er niet was. Hij zou door de treinstoring zijn gestrand. Zijn raadsman Willem Jebbink zocht vergeefs contact met hem. Volgens hem wilde Van der G. de zitting graag wilde bijwonen. Om die reden verzocht hij met succes de zaak aan te houden.