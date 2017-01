Eerste vlucht Gambia in middag op Schiphol

SCHIPHOL - De eerste Nederlanders die in Gambia zaten, komen naar verwachting vanaf 15.30 uur aan op Schiphol. Reisorganisaties TUI en Corendon sturen in totaal acht toestellen naar het West-Afrikaanse land om Nederlanders op te halen. De organisaties halen hen daar weg, nadat president Yahya Jammeh de noodtoestand had afgekondigd waardoor de kans op onrust als groot wordt ingeschat.

Door ANP - 18-1-2017, 7:45 (Update 18-1-2017, 10:00)

De meeste vliegtuigen zijn inmiddels vertrokken richting Gambia. Een woordvoerder van TUI laat weten dat omstreeks 09.15 uur het eerste toestel naar verwachting moet zijn geland. Corendon hoopt dat rond 12.30 uur het eerste vliegtuig landt op het vliegveld van hoofdstad Banjul.