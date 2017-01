Politie zwijgt verder over meisje Driebergen

ANP Politie zwijgt verder over meisje Driebergen

DRIEBERGEN - De politie doet uit privacyoverwegingen geen mededelingen meer over de omstandigheden rond de vermissing van Ikram Ammari. Het dertienjarige meisje uit Driebergen, dat sinds maandag werd vermist, is dinsdagavond in goede gezondheid teruggevonden.

Door ANP - 18-1-2017, 10:11 (Update 18-1-2017, 10:11)

Naar haar was dinsdag een grote zoekactie in de bossen rond Zeist en Driebergen op touw gezet. De politie meldde dinsdagavond nog dat er geen aanwijzingen waren die duiden op een misdrijf. Ze was met het meisje in gesprek over wat zij sinds haar verdwijning heeft gedaan en waar zij is geweest.

Woensdag liet de politie weten dat Ikram na het gesprek op het bureau naar huis is gebracht. Ze maakt het naar omstandigheden goed. Maar over details van de vermissing komen dus verder geen mededelingen.

De vmbo-scholiere was maandagmiddag niet thuisgekomen van school.