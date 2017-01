Luchthaven Lelystad mag worden uitgebreid

DEN HAAG - De uitbreiding van de luchthaven Lelystad Airport kan doorgaan. De Raad van State (RvS) heeft bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad ongegrond verklaard. Dat maakte 's lands hoogste bestuursrechter woensdag bekend.

Door ANP - 18-1-2017, 10:44 (Update 18-1-2017, 10:45)

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de start- en landingsbaan te verlengen van 1250 meter naar 2700 meter en te verbreden van 30 meter naar 45 meter. Dat maakt de luchthaven geschikt voor zwaardere vliegtuigen, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320.

Twee akkerbouwers in de omgeving en de Vogelbescherming hadden bezwaar gemaakt. Zij stelden dat omliggende natuurgebieden, en met name de kiekendieven die daar leven, gevaar zouden lopen. De Raad van State gaat daar evenwel niet in mee. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Capaciteit

Het kabinet besloot in 2015 dat Lelystad Airport met name vakantievluchten moet gaan opvangen waar op Schiphol geen plaats meer voor is. De Amsterdamse luchthaven zit dicht tegen de capaciteitsgrenzen aan die in 2008 met omwonenden zijn afgesproken om de geluidshinder binnen de perken te houden.

Oorspronkelijk hadden al volgend jaar de eerste grote vliegtuigen op Lelystad Airport moeten landen. Afgelopen najaar bleek evenwel dat de uitbreidingsplannen vertraging oplopen. Het lukt niet om de aanpassing van de vertrek- en naderingsroutes tijdig op orde te krijgen.