Wakkie ten onrechte opgepakt in Madrid

AMSTERDAM - Advocaat Peter Wakkie is onlangs ten onrechte opgepakt in Madrid. De Ondernemingskamer in Amsterdam veegde woensdag de verwijten in de richting van de advocaat van tafel en oordeelde tevens dat hij mag aanblijven als tijdelijk bestuurder bij het Spaans-Russische telecombedrijf ZED+.

Door ANP - 18-1-2017, 19:03 (Update 18-1-2017, 19:03)

Wakkie was aangesteld om de verkoop van ZED+, dat fiscaal en juridisch gezien in Nederland is gevestigd, te begeleiden. Daarover wordt door de eigenaren al tijden gesteggeld. Om tot een normaal biedingsproces te komen, zette de Ondernemingskamer zowel de aandeelhouders als de commissarissen buitenspel. De aandelen ZED+ gaan nu over naar een onafhankelijk beheerder.

Wakkie werd maandagochtend gearresteerd bij aankomst op het vliegveld van Madrid op verdenking van het frustreren van een onderzoek naar betaling van smeergeld. Na te zijn verhoord werd hij dinsdagnacht vrijgelaten.