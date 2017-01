Zeldzame zadelrob na opvang weer vrijgelaten

PIETERBUREN - Summer, een zeldzame zadelrob, is woensdag vrijgelaten, ver boven de kust van Ameland. Het dier werd begin oktober opgevangen in Zeehondencentrum Pieterburen.

Door ANP - 18-1-2017, 20:18 (Update 18-1-2017, 20:27)

Summer werd 9 oktober op het wad in Den Oever aangetroffen: 63 kilogram en ernstig verzwakt. Na een paar maanden intensieve zorg in Pieterburen is ze weer aangesterkt en op gewicht gekomen. Bij haar vrijlating woog ze 143 kilo.

Het is volgens het opvangcentrum zeldzaam dat zadelrobben Nederlands water bereiken - de laatste keer was in 2006. Zadelrobben danken hun naam aan het kenmerkende donkere 'zadel' op hun rug.

De vrijlating is mogelijk gemaakt door een samenwerking van de Gasunie, NAM en Veltman Marine Service, die het dier 200 kilometer boven Nederland hebben gebracht met een speciaal schip, dat normaal wordt ingezet bij offshore-operaties van NAM. Zadelrobben komen van nature voor in het noordpoolgebied en Summer is dan ook vrijgelaten in een koude golfstroom, waardoor ze hopelijk de weg weer terugvindt.