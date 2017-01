Laatste twee toestellen uit Gambia geland

SCHIPHOL - Donderdag zijn in de vroege ochtend de laatste twee vliegtuigen met vakantiegangers uit Gambia geland op Schiphol. Het gaat om een toestel van reisorganisatie Corendon en een van concurrent TUI.

Door ANP - 19-1-2017, 5:52 (Update 19-1-2017, 5:52)

De beide Boeings 737-800 vertrokken uit de Gambiase hoofdstad Banjul om de laatste Nederlanders die naar huis wilden op te pikken. Rond 04.19 uur landde het toestel van Corendon op Hollandse bodem en zo'n twintig minuten later stond ook het vliegtuig van TUI op de grond.

De reisorganisaties hadden woensdag meerdere vliegtuigen naar het West-Afrikaanse land gestuurd om toeristen op te halen, nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies had aangescherpt. In Gambia is politieke onrust ontstaan, omdat president Yahya Jammeh de macht weigert over te dragen na zijn verkiezingsnederlaag.

Volgens het Calamiteitenfonds hebben zo'n 1800 toeristen hun vakantie voortijdig beëindigd.